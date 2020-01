Boban: “Non vorrei che si scordasse Bergamo, guai a nascondersi dietro le spalle larghissime di Ibra”

Durante la presentazione di Zlatan Ibrahimovic come nuovo acquisto del Milan, Zvonimir Boban, Chief Football Officer rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al ritorno del campione svedese: “Non vorrei che si scordasse Bergamo, la squadra non deve nascondersi dietro le spalle larghissime di Zlatan. Bisogna sperare che cambi il corso di questa stagione, siamo convinti che lui possa dare una grandissima mano a tutti. Siamo contenti di poter riabbracciare un personaggio e un giocatore unico. Siamo super positivi per l’effetto di Zlatan sulla squadra e sull’ambiente, ora però bisogna fare risultati“.

Foto: BBC