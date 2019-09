Boban: “La squadra avverte l’importanza del derby, bello poter andare a Milanello”

Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, ha parlato prima del derby contro l’Inter ai microfoni di DAZN: “I nostri ragazzi sono esemplari e che capiscono cosa vuol dire una partita così. Con la nostra presenza gli facciamo capire che ci teniamo tantissimo, ma non solo per questa partita. Andare a Milanello però fa sempre piacere, siamo sempre calciatori. Come si vince? Magari giochi malissimo, ma hai una situazione e vinci. Il calcio è imprevedibile figuriamoci il derby. Quello che bisogna avere è la personalità. Speriamo che i ragazzi facciano una grande partite e facciano gioire il popolo milanista con tutto il rispetto per i tifosi interisti”.

Foto: Milan Twitter