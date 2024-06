Boban: “La Croazia è a fine ciclo. Ma per l’Italia non sarà facile”

Zvonimir Boban, leggenda del calcio croato, ha parlato in vista della sfida tra Italia e Croazia di lunedì sera, gara decisiva per la qualificazione agli ottavi di Euro 2024.

Queste le sue parole: “La Croazia è quasi a fine ciclo di una generazione che ci ha dato tanto ed ha saputo sempre reagire nei momenti di difficoltà. Questa volta non ha né l’energia, né la freschezza solita che ci ha sempre sorpreso . Il carattere credo che ce l’abbia ancora, lo dimostrerà e per l’Italia non sarà facile. Credo che la Croazia proverà a tenere il pallino del gioco in mano a centrocampo, ma per quanto riguarda le azioni che creerà è un altro discorso perché nelle prime due uscite abbiamo visto una squadra abbastanza sterile, che non aveva idea di come attaccare e cosa fare, molto strano per una squadra con quel centrocampo che è sempre stato magico. Vedremo cosa cambierà il nostro ct e spero che cambi bene”.

Boban poi si sofferma anche sull’Italia sconfitta senza appello dalla Spagna: “È stata una delusione grossa, tanti ragazzi non sono riusciti a giocare su livelli alti. L’Italia è stata dominata tecnicamente e fisicamente, ma quello che mi ha più sorpreso è che nel momento di difficoltà devi far vedere la personalità e anche quella è mancata. – conclude l’ex Milan – Spalletti deve rinquadrare la squadra e cercare gli accorgimenti migliori. Spero non ci riesca per la mia Croazia anche se è un grandissimo allenatore, che adoro, e probabilmente ci riuscirà”.

Foto: Instagram Boban