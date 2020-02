Boban: “Ibrahimovic? Vi svelo la telefonata a Natale. Sul futuro e il mercato…”

Nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport Zvonimir Boban ha parlato anche di mercato e del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni del dirigente del Milan: “Ci è stato chiesto di ringiovanire la rosa e l’abbiamo fatto ma sostenendo sempre che ci vuole il giusto mix tra gioventù ed esperienza. Il mercato invernale ha dimostrato che avevamo ragione, basta vedere come i giovani siano cresciuti in breve tempo. Noi siamo certi che il Milan abbia soltanto una strada, pensare in grande per un fatto semplice: si chiama il Milan, ha 120 anni di storia vincente, e ha sette Coppe dei Campioni vinte. Dobbiamo finire la stagione e vedere dove saremo, ma è già un Milan diverso. Noi non diciamo che si debba vincere l’anno prossimo, ma dobbiamo essere competitivi e giocarcela con tutti almeno in Italia. Siamo ben coscienti che non viviamo il Milan dei nostri tempi, ma un’ambizione vera che ti fa sognare ci dev’essere. Ibrahimovic? Tutti vedono l’impatto che Zlatan ha avuto. E’ un giocatore speciale, e non credo ci siano dubbi che dovremmo affrontare già oggi un possibile rinnovo per la prossima stagione, al di là del risultato finale della squadra. L’ha chiamato prima Paolo e poi ho continuato io anche per il fatto della lingua e il carattere balcanico che abbiamo. E’ stato divertente quando mi ha chiamato verso le 10 di sera per la vigilia di Natale dicendo: ‘Boban, congratulazioni al milan, avete preso Ibrahimovic. Buon Natale e a presto’. Comunque, l’ok di Londra è arrivato quasi subito. Speriamo di poter andare avanti. Begovic e Kjaer ancora al Milan? Niente da aggiungere a quello che abbiamo visto in campo. Sono giocatori di esperienza che hanno reso più solido il Milan, è probabile che lo possano fare anche nelle prossime stagioni”, ha chiuso Boban.

Foto: Instagram ufficiale Milan