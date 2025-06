Boavista fuori dalla Liga 2, dal club ammettono: “Senza i fondi di Lopez, impossibile iscriversi”

26/06/2025 | 11:37:54

È ufficiale il tracollo amministrativo del Boavista. Il club portoghese, già retrocesso sul campo, non parteciperà alla prossima edizione della Liga 2 per gravi irregolarità finanziarie. A confermarlo è stato Carmelo Fraile, amministratore della Boavista SAD (la società proprietaria della squadra professionistica, che ha spiegato al Jornal de Notícias come l’assenza dei certificati di esenzione da debiti fiscali e previdenziali abbia compromesso definitivamente la posizione del club. “Non avevamo i certificati della sicurezza sociale e dell’amministrazione fiscale. La situazione si sarebbe potuta risolvere già ad aprile, con il trasferimento di Robert Bozenik per circa 2,5 milioni di euro, ma l’operazione è saltata per problemi legali”, ha rivelato Fraile. Un secondo tentativo è stato fatto in extremis con un bonifico della stessa cifra inviato lunedì da Gérard Lopez, azionista di maggioranza: “Ma i fondi non sono arrivati sul conto in tempo, entro la scadenza di mercoledì a mezzanotte. Senza quella somma non possiamo iscriverci alla Liga 2”. Il Boavista, campione del Portogallo nel 2001, rischia ora di ripartire dai dilettanti, sotto la supervisione della Federazione calcistica portoghese. Un epilogo amaro per uno dei club più storici del panorama lusitano.

Foto: insta Boavista