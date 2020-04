Boateng viola la quarantena e il Bayern lo multa: “Stavo andando da mio figlio malato”

Un altro giocatore viola il lockdown e viene multato dalla società: si tratta di Jerome Boateng, difensore tedesco del Bayern Monaco. Secondo quanto riporta la Bild, il calciatore avrebbe lasciato la città martedì, rendendosi protagonista anche di un piccolo incidente d’auto, senza alcuna autorizzazione e violando le direttive del club. Il calciatore ha dichiarato di essersi spostato per andare a trovare il figlio malato. Ciononostante, il club bavarese ha deciso di punirlo con una multa. “So che è stato certamente un errore non informare il club della mia mossa, ma avevo solo in testa di andare da mio figlio. – ha dichiarato il difensore per difendersi – Era malato e non stava bene. Se un figlio ti chiama, tu vai, a qualsiasi ora e qualsiasi condizione.”