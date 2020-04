Boateng: “Tornare alla Fiorentina? Non è detto che sia finita, lì ho lasciato il cuore”

Intervistato da SportWeek, il settimanale de La Gazzetta dello Sport, Kevin-Prince Boateng, attaccante ghanese del Besiktas ma di proprietà della Fiorentina, ha parlato del suo futuro: “Firenze? Non è detto che sia finita, ho la città nel cuore, tutti mi hanno trattato bene e mi sentivo a casa. Voglio che i tifosi mi ricordino, quando smetterò, come un giocatore cool, figo, nel modo di vestire e di giocare, ma non è ancora l’ora dei rimpianti.”

Foto: FootballArena