Boateng saluta il Bayern: “Monaco è diventata la mia seconda casa. Impaziente per il mio prossimo capitolo”

Ecco la lettera con cui Jerome Boateng ha salutato definitivamente il Bayern Monaco, postata sul suo profilo ufficiale Twitter: “Ci sono tante pagine da sfogliare se guardo indietro ai dieci anni trascorsi al Bayern. Al mio arrivo l’obiettivo che avevo era di competere contro i migliori al mondo, giocare la Champions League e diventare un titolare del club. Ma, onestamente, non avrei mai potuto sognare nulla di tutto quello che abbiamo raggiunto nei dieci anni appena conclusi.

Se guardo indietro nel tempo ora mi rendo conto che è qualcosa di irreale, ho avuto la possibilità di allenarmi con così tanti talenti, così tanti personaggi dentro e fuori dal campo.

Sono così grato di aver avuto questa possibilità e dunque di aver vinto così tanto.

Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato durante questi anni, negli alti e nei bassi, negli infortuni, quando nessuno credeva in me. Ho avuto così tanti messaggi e ringrazio di vero cuore ognuno di voi. Ve ne sarò per sempre grato.

Monaco è diventata la mia seconda casa e lo rimarrà per sempre nel mio cuore.

Sono impaziente del mio prossimo capitolo che sta per arrivare.

Vostro, Jerome Boateng”.

