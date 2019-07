Boateng saluta il Barcellona: “Ho dato quello che potevo”

Terminato il prestito al Barcellona, Kevin-Prince Boateng si è congedato dalla società catalana con un post sui suoi canali social. “Finisce qui una delle esperienze più emozionanti della mai carriera. Grazie ad ogni persona che ha reso possibile tutto ciò. Ringrazio i miei compagni che mi hanno fatto sentire come a casa sin dal primo momento, campioni e persone eccezionali. Grazie alla dirigenza, sempre disponibile e presente. Un pensiero speciale va ai tifosi, che porterò sempre nel mio cuore. Potevo dare di più, ma ho dato tutto quello che potevo in ogni minuto che mi è stato dato per onorare questa fantastica maglia”.

Foto Barcelona TV