Boateng: “Messi dovrebbe andare al Napoli per onorare Maradona”

Intervistato dalla ESPN, Kevin Prince Boateng, centrocampista del Monza, ha parlato della sua parentesi di 6 mesi al Barcellona, dove ha conosciuto Messi. Proprio al 10 argentino, Boateng ha fatto un invito interessante, chiudere la carriera al Napoli per emulare Maradona.

Queste le sue parole: “Spesso sento del paragone tra Messi e Maradona e allora faccio una proposta a Leo. Dovrebbe andare al Napoli dopo la scadenza del suo contratto col Barcellona. Sarebbe fantastico se fosse lui stesso a chiamare De Laurentiis e dirgli, vengo. Potrebbe dire: ‘Non danno più la maglia numero 10, ma mi piacerebbe onorare il 10 di Maradona e venire a giocare un anno o due al Napoli, senza pensare ai soldi, solo per il cuore. Magari poi gli riesce di vincere uno scudetto e allora sarebbe l’apoteosi, una storia da film. Fossi in lui ci penserei. Ormai in carriera ha vinto tutto come club, chiudere in maniera leggendaria sarebbe incredibile”.

Foto: Twitter uff. Barcellona