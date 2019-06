Dalla Germania: Boateng in uscita dal Bayern, ritorno di fiamma dello United

Jerome Boateng resta sempre in uscita dal Bayern Monaco. Secondo quanto riportato nelle scorse ore dalla Bild, il club bavarese avrebbe deciso di mettere ufficialmente sul mercato l’esperto centrale, valutato 15 milioni di euro. Boateng piace a tanti club, ma nelle ultimissime ore – come conferma il Mirror – ci sarebbe stato un importante ritorno di fiamma del Manchester United, accostato al difensore già un anno fa. Situazione da monitorare in attesa di nuovi sviluppi.

Foto: Sport Bild