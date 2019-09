Boateng: “Ho consigliato a mio fratello di andare alla Juventus”

Negli ultimi giorni di mercato, si era paventata per la Juventus la possibilità di chiudere per Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco e fratello minore di Kevin-Prince, per sostituire l’infortunato Chiellini. A riguardo ha parlato a Sport Bild proprio l’attaccante della Fiorentina, il quale ha rivelato di aver suggerito al fratellino di scegliere la Serie A e in particolare la squadra bianconera. Queste le sue dichiarazioni alla testata tedesca: “Sarebbe stato bellissimo vederlo qui. Soprattutto perché, come sembra attualmente, non giocherà molto al Bayern. In ogni caso, gli ho consigliato la Juventus. La Juve è un club grandissimo e la Serie A è estremamente interessante“.

Foto: twitter Fiorentina