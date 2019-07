Boateng e la Fiorentina: tutto in tre giorni, più veloce della luce

Un tweet nella notte tra venerdì e sabato, la Fiorentina forte su Boateng. E poi quella notizia che è diventata molto presto una trattativa concreta. Kevin-Prince Boateng alla Fiorentina: non una suggestione, ma una trattativa rapidissima e che si è chiusa in circa tre giorni. Tra venerdì e sabato l’impulso chiaro, la definizione già nella giornata di ieri. In attesa degli annunci e con Boateng che ha già parlato, con entusiasmo, della sua prossima avventura in maglia viola.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona