Boateng dal Monza all’Europeo, farà il commentatore per una Tv tedesca

Anche Kevin-Prince Boateng parteciperà all’Europeo con un ruolo solitamente diverso dal suo. Dal campo passerà alla tribuna a fare il commentatore per Sportschau, una trasmissione appartenente alla Tv pubblica tedesca ARD che trasmetterà in Germania l’evento internazionale. L’annuncio è arrivato tramite un suggestivo video in cui Boateng, a petto nudo e con i suoi innumerevoli tatuaggi in bella mostra, se ne fa tatuare uno nuovo: proprio il logo di Sportschau “Ci sono tutte le fasi della mia carriera sul mio corpo – dice Boateng nella clip – Ma adesso mi aspetta la più grande”. Con lui ci sarà anche l’ex stella del Bayern Bastian Schweinsteiger.

Prince Boateng hat in seiner Karriere für viele große Klubs gespielt und alles erlebt. Jetzt steht das nächste große Kapitel in seinem Leben an.@KPBofficial #Fussball #EURO2020 #PrinceBoateng #Sportschau pic.twitter.com/cD4QiaLW6q — Sportschau (@sportschau) April 22, 2021

Foto: Twitter ufficiale Monza