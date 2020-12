Boateng celebra il gol all’esordio di Balotelli: “Felice di riaverti, fratellino”

Il primo gol con la maglia del Monza di Mario Balotelli è arrivato pochi minuti dopo il suo esordio, nel match di questo pomeriggio vinto per 3-0 contro la Salernitana. Kevin Prince Boateng, grande amico di SuperMario, ha voluto celebrare il compagno di squadra così su Twitter: “Felice di riaverti, Little Brother”.

Happy to have you back little brother 💎💎🔥🔥 #boatelli #boa7eng pic.twitter.com/vo6YWTROUx

— Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) December 30, 2020