Blue Skye rinuncia al ricorso. Vendita Milan a RedBird definitiva

Blue Skye, l’ex socio di minoranza nella gestione del Milan, attraverso i suoi legali nell’udienza di oggi davanti al Tribunale civile di Milano ha rinunciato al ricorso cautelare d’urgenza che aveva presentato per bloccare la vendita del club rossonero da Elliott a RedBird di Gerry Cardinale. La società lussemburghese ha preso atto, come emerso dall’udienza, che la compravendita è stata già perfezionata a fine agosto e quindi non è possibile un ricorso di questo tipo. A Milano resta pendente un procedimento, avviato sempre da Blue Skye, contro Elliott, che riguarda un capitolo della vicenda, in particolare un pegno. Lo riporta l’Ansa.

Foto: sito Milan