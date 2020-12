Blitz della Sampdoria a Verona. Bologna: pari in rimonta con lo Spezia e rimpianto finale

Una Sampdoria determinata vince sul campo del Verona, reduce da successi pesanti in trasferta contro Atalanta e Lazio. Le reti di Ekdal (bel destro dalla distanza) e Verre (gol dell’ex) avevano portato il risultato sul 2-0, poi un rigore di Zaccagni ha dimezzato lo svantaggio. Il Bologna pareggia in rimonta con lo Spezia, nella prima gara dei liguri allo stadio Picco, e per poco non porta a casa tre punti clamorosi: le reti di Dominguez e Barrow avevano ristabilito la parità dopo la doppietta di Nzola; al 96′ i rossoblù hanno l’occasione dal dischetto di segnare il 3-2, ma Provedel ipnotizza Barrow e respinge il suo rigore. Pareggia anche la Fiorentina al Franchi con il Sassuolo (1-1): ospiti avanti con Traore al 13′ e ripresi da un rigore di Vlahovic al 35′. Tra Parma e Cagliari, al Tardini, finisce 0-0.

Foto: Twitter Sampdoria