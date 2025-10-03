Blitz del Sassuolo a Verona: Pinamonti sbaglia un rigore, sulla respinta la rete decisiva
03/10/2025 | 22:45:28
Seconda vittoria consecutiva del Sassuolo di Grosso che vince in casa del Verona in una sfida salvezza molto importante. In una gara molto equilibrata la decide un episodio nella ripresa. Al 69′ Fourneau fischia un calcio di rigore per il Sassuolo. Dal dischetto Pinamonti prima si fa parare il tiro, poi segna sulla respinta. Gol decisivo e pesantissimo, il Sassuolo sale a 9 punti, il Verona resta a 3, con 3 pareggi e ancora nessun successo per gli scaligeri.
Foto: sito Sassuolo