Blind: “A Bergamo per vincere. La sconfitta ci condannerebbe? No, l’Atalanta passò con 3 sconfitte”

L’Ajax domani affronterà l’Atalanta al Gewiss Stadium. In conferenza stampa, insieme a Ten Hag, ha parlato anche il capitano Blind.

Queste le sue parole: “Due settimane fa con la Nazionale abbiamo pareggiato in questo stadio 1-1 con l’Italia. Domani non ci accontenteremo del pareggio e proveremo a vincere. La sconfitta potrebbe essere quasi decisiva? Forse, però non ci pensiamo e nel caso non dimentichiamo che anche loro l’anno scorso persero le prime tre partite e poi sono passati, arrivando quasi in semifinale”.

Su suo recupero: “Mi sento più forte fisicamente, sto bene. Non era un infortunio leggero, ma sono tornato in campo e ora sto bene. La mia posizione? Dipende dalla partita, faccio quello che mi chiede il mister”.

Foto: Twitter personale