Bleve: “Il ritorno al Lecce? Avevo la macchina carica da una settimana, aspettavo il giorno giusto”

03/09/2026 | 13:10:00

Bleve si è presentato in conferenza stampa da portiere del Lecce: “Ho trovato uno spogliatoio fatto di bravi ragazzi e grandi calciatori. Alcune dinamiche e alcune cose sono cambiate rispetto agli anni precedenti, ma credo che pian piano i nostri valori usciranno fuori. Siamo sulla strada giusta. Carrarese? Non l’avrei mai detto che sarebbe stato un percorso così bello. Abbiamo vinto un campionato da terzi, poi due anni con salvezza. Non giocando fai esperienza con grandi calciatori accanto, giocando la vivi in maniera ancora più importante. Ho collezionato 100 presenze in questi anni, ritorno a Lecce con un bagaglio importante e sono pronto se il mister dovesse chiedermi se sono pronto. Non voglio più essere il ragazzo che non è pronto. Sono state settimane difficili, il direttore può confermarlo. Perché avevo la macchina carica da una settimana, aspettavo il giorno giusto ma non arrivava mai. Ho sentito il mister Calabro, anche lui salentino doc e mio tecnico alla Carrarese”.

Foto: X Lecce