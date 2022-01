Blessin racconta la trattativa con il Genoa: “È successo tutto in una notte, un’offerta dalla Serie A si può rifiutare solo con forti ragioni”

Blessin, neo-tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Stuttgarter Zeitung della sua nuova esperienza in Italia: “Sfida difficile ma affascinante. È successo tutto in una notte. Mi sono confrontato velocemente con mia moglie e le mie figlie che mi hanno appoggiato: un’offerta dalla Serie A si può rifiutare solo con forti ragioni. Voglio imparare l’italiano il più velocemente possibile. Al momento la comunicazione con la squadra e con i media è svolta principalmente in inglese grazie a un interprete. Inoltre in rosa ci sono tre calciatori che mi capiscono se dovessi parlare in tedesco: lo svizzero Silvan Hefti, Kelvin Yeboah che ha giocato quattro anni nel campionato austriaco e Nadiem Amiri”.

FOTO: Twitter Genoa