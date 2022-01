Blessin: “Non potevo rifiutare l’offerta del Genoa, è un grande passo avanti per la mia carriera”

Alexander Blessin, neo tecnico del Genoa, ha commentato la notizia ai microfoni dell’ex club: “È successo tutto così velocemente. n 24 ore è stato fatto tutto, per me è ancora difficile da comprendere quanto accaduto. Poiché il trasferimento non era ancora definito, non sono stato fisicamente in grado di salutare i giocatori anche dopo l’allenamento. Li contatterò sicuramente per farlo. Mi mancheranno enormemente anche i tifosi, mi hanno sempre sostenuto nel bene e nel male. Quella del Genoa è un’offerta che non potevo rifiutare, è un club di tradizione in Serie A e lì mi viene offerto un progetto a lungo termine. Questo è un grande passo avanti nella mia carriera, ma sarò sempre grato a KVO per l’opportunità che ho avuto qui”.

FOTO: Twitter Oostende