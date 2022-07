Blessin: “Non basta dire che vogliamo subito risalire in A, c’è bisogno dei fatti”

All’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato il tecnico del Genoa, Alexander Blessin, il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Affronteremo un campionato dal livello altissimo, più degli altri anni. Dovremo partire subito forte, senza dare per scontato nulla. Non basta dire che vogliamo risalire subito in A, c’è bisogno dei fatti. Dobbiamo essere vincenti, sin da subito, con tutti e senza avere paura di nessuno. Cambieremo il nostro stile di gioco: avremo più possesso palla e più controllo della sfera”.

Foto: Blessin, twitter_genoa