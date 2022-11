Blessin-Genoa, tanto rumore per nulla. Ora cosa dirà dei calciatori “dilettanti”?

Erano passati troppi giorni dalla decisione del Genoa di contattare altri allenatori senza provvedere all’esonero di Blessin. Ieri l’allenatore tedesco aveva diretto l’allenamento, oggi pausa e la linea Spors che ha prevalso per una conferma. Tutto questo malgrado fossero stati contattati altri allenatori (prima Andreazzoli, poi Bjelica) e malgrado uno striscione di stamattina che invitava la proprietà a sollevare l’allenatore dall’incarico. Spors è uno degli artefici in negativo di un progetto, quello del Genoa, che fin qui non ha convinto per utilizzare un eufemismo. Ammirevole l’attaccamento della tifoseria che riempie Marassi e che ha accettato la B con una dignità impressionante. Ora bisogna capire una cosa: come si comporterà Blessin con i giocatori che, pochi minuti dopo la sconfitta di Perugia, ha definito “dilettanti”? Bella domanda.

Foto: twitter Genoa