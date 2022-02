Blessin e una traversa bloccano l’Inter. I nerazzurri frenano ancora, 0-0 col Genoa

Frena il Milan e frena anche l’Inter. Ruoli invertiti rispetto ad una settimana fa, ma stesso epilogo. I nerazzurri pareggiano 0-0 al Ferraris, sprecando un’altra chance per portarsi in vetta. Un punto prezioso invece per il Genoa in ottica salvezza.

La ripresa si è rivelata sullo stessa lunghezza d’onda dei primi 45′. Una partita frizzante, con l’Inter vicina al vantaggio al 62′ con una traversa di D’Ambrosio. Il Genoa cerca di rallentare i ritmi, bloccando le fonti di gioco nerazzurre. Al 73′ dentro Lautaro per Sanchez, mossa che cambia qualcosa negli equilibri tattici di Inzaghi.

L’Inter così spinge nel finale, con lo stesso Lautaro che al 90′ perde l’attimo cestinando una buona occasione, grazie anche ad un bel recupero di Ostigard. Continua il momento negativo per Inzaghi, mentre Blessin raccoglie il quinto segno x consecutivo da quando siede sulla panchina del grifone.

