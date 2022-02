Blessin: “Credo alla salvezza, dobbiamo ripetere sempre le ultime due gare”

Conferenza stampa pregara di Blessin in vista della gara di domani con la Salernitana. Ecco le sue dichiarazioni: “Per me il bicchiere è sempre mezzo pieno. Ho tanta voglia di lavorare con questi ragazzi. Loro fanno tutto bene, cercano di fare il meglio e seguire me e il mio staff. Faremo il possibile per salvare questo grande club che è il Genoa. Ora bisogna essere più chiari e fare tutto il possibile ma non dobbiamo dimenticare la situazione della classifica. Credo che in questo momento è molto importante non essere tesi ma più rilassati. È chiaro che è una partita molto importante e sarà molto difficile. Come abbiamo visto nelle ultime due gare siamo riusciti a trascinare i nostri fantastici tifosi, a farli essere il 12° uomo in campo. Questo sarà molto importante domani, ovvero ripetere le ultime due performance. È una partite delle ultime quattordici, dopo ci sono ancora 39 punti da raccogliere ma è una delle quattordici finali e dobbiamo fare il possibile per raggiungere i tre punti. Gudmundsson, dopo i primi allenamenti, ho visto che ha molta velocità col pallone e tanta qualità. Sicuramente domani avrà molte possibilità di giocare o entrare a gara in corso. Frendrup ha dimostrato qualità e mentalità”.

FOTO: Twitter Genoa