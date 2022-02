Blessin: “Con l’Inter senza paura, crediamo alla salvezza. Amiri sta meglio”. Le condizioni di Piccoli

Alexander Blessin cerca la sua prima vittoria sulla panchina del Genoa, dato che dall’arrivo in Liguria il nuovo tecnico ha collezionato quattro pareggi senza riuscire a portare a casa i tre punti. La sfida di domani, però, è proibitiva: nella partita in programma al Ferraris alle ore 21 affronterà infatti un’Inter a caccia di riscatto dopo la sconfitta con il Sassuolo.

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore gialloblu ha detto la sua sulla sfida: “Sarà un piacere giocare contro una grandissima squadra come l’Inter, loro hanno perso nell’ultima giornata di campionato e per noi non sarà facile. Hanno ottime individualità, sarà importante essere aggressivi per metterli in difficoltà. Loro difendono molto alti e pressano nel miglior modo possibile, dovremo sfruttare gli spazi, voglio ragazzi coraggiosi senza paura di sbagliare”.

Blessin prosegue: “Crediamo alla salvezza, nella prima mezz’ora con il Venezia abbiamo sofferto molto. All’inizio non ci hanno permesso di fare il nostro gioco e il pressing che volevamo. Nei primi 20-25 minuti non abbiamo giocato bene perdendo molte seconde palle, i nostri giocatori lo sanno. Mi hanno soddisfatto i cambi”.

Sulle condizioni di Nadiem Amiri e Zinho Vanheusden: “Amiri sta meglio, si è allenato al massimo e domani avrà qualche minuto. Vanheusden sta facendo una cura conservativa e vedremo come reagirà”.

Piccoli: “Tra qualche giorno valuteremo la disponibilità, ha dei problemi alla coscia e stiamo capendo la gravità”.

Il tecnico parla anche del rapporto con Jurgen Klopp e la sfida del Liverpool contro i nerazzurri: “Sono arrabbiato con lui perché quando era al Mainz e io allo Stuttgarter Kicker non mi ha preso (ride, ndr). Ho visto la partita, i nerazzurri hanno fatto bene, il risultato non corrisponde all’andamento della gara”.

Foto: Twitter Genoa