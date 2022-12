Blessin barcolla e spiega: “Pajac ci manca troppo. E non c’è cattiveria sotto porta”

Alexander Blessin ha commentato su Sky la sconfitta del Genoa contro il Cittadella che mette ancora più a rischio la sua posizione sulla panchina del Genoa. “Mi aspettavo una vittoria, l’inizio è stato abbastanza buono. Abbiamo cercato di muovere avversario con cambi di gioco, ma sulla fascia sinistra si vede che ci manca Pajac da 4-5 settimane non abbiamo riferimenti mancini. Abbiamo creato 14 situazioni, ma dobbiamo segnare. È mancata cattiveria sotto porta. Se mi sento in discussione? Dobbiamo tornare sulla strada giusta contro Suditirol e Ascoli, le sensazioni non sono buone in questo momento”.

Foto: Twitter Genoa