Blazquez: “Molti dei nostri giocatori non hanno compreso cosa significhi il derby a Genova”

Tanti i temi toccati da Andres Blazquez, l’uomo di fiducia della proprietà americana al Genoa. Come apprendiamo da Repubblica, c’è spazio anche per il capitolo derby: “Comprendo la delusione per la sconfitta con la Sampdoria, anche se negli ultimi anni non mi pare che il Genoa derby ne abbia vinti molti. Loro non hanno fatto molto più di noi e, dopo il gol, hanno giocato sporco spezzando continuamente il gioco, erano sempre per terra a fare i morti. Il grande rammarico è che molti dei nostri giocatori non hanno compreso cosa significhi il derby a Genova. Poi è chiaro che, se segna Criscito, i commenti sono di tutt’altro tenore. Mimmo a fine partita l’ho abbracciato: so quanto è legato al Genoa e cosa sta passando. Gli posso solo dire grazie per aver avuto le palle di prendersi la responsabilità di calciare quella palla che pesava un quintale“.

Foto: Twitter Genoa