Blazquez: “Masini è il grande esempio del nostro lavoro. È il cuore del Genoa”

Andres Blazquez, CEO del Genoa, è stato intervistato da Radio TV Serie A: “In questi primi 6 mesi abbiamo fatto ammortamenti su alcuni giocatori. Abbiamo abbassato i costi in vista della prossima stagione e avremo lo stesso budget. Ci siamo alleggeriti di ingaggi di alcuni giocatori in prestito che pesavano sul bilancio. Nel 2026-2027 credo che inizieremo ad aumentare la cifra tecnica della squadra. Ci vuole equilibrio tra giocatori leader e giovani di prospettiva. Oggi è così e vogliamo replicare questo modello. Il futuro si costruisce in questo modo, con la sostenibilità. Non puoi rischiare come abbiamo rischiato noi e ancora prima come accaduto prima del nostro arrivo. Alcune scelte magari possono non essere comprese ma conta il futuro del Club. Competitività e sostenibilità le parole chiare. Patrizio Masini è il grande esempio del nostro lavoro. È il cuore del Genoa. Cito anche Ekhator e Venturino. Sono storie che ci rendono orgogliosi, ci permettono di avere basi solidi e di guardare al futuro con grande fiducia”.

Foto: sito Genoa