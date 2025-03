Blazquez (ad Genoa): “Il lavoro di Vieira è straordinario. Ha un contratto anche per l’anno prossimo”

L’ ad del Genoa, Andres Blazquez, ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione della maglia dedicata al Boca dei Grifoni.

Queste le sue parole: “Vieira? A livello sportivo credo che Patrick abbia fatto un lavoro che non si può contestare. Davvero straordinario. I punti sono lì. Le statistiche sono lì. E su quello ovviamente sono contento ed è quello che abbiamo sempre detto: questa era già una squadra forte gestita forse in modo non ottimo”.

Il futuro del tecnico? “Vieira ha un contratto per l’anno prossimo, non devo confermare niente”. I dirigenti peraltro sono già al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione, ha sottolineato l’amministratore delegato. “Ci stiamo pensando da tanti mesi, perché il lavoro è costante. Non è un lavoro che cominci quando finisce il campionato. Pensiamo sempre alla squadra e lo scouting lavora tutto l’anno come fanno tutte le squadre del calcio. E lo stiamo facendo con i nostri scout ma anche con il presidente Sucu e con Razvan Rat (ex calciatore diventato consigliere di amministrazione del club). Tutti al lavoro per costruire la squadra dell’anno prossimo”.

Foto: Instagram Genoa