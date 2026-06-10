Blatter: “Caso Artan? È incredibile e assurdo. Se un paese rifiuta l’ingresso a un arbitro, è un problema serio”

10/06/2026 | 17:37:36

L’ex presidente della FIFA Sepp Blatter, ha concesso un’intervista a L’Equipe. Queste le sue parole:

“Il caso Artan? È incredibile e assurdo. Quando a un paese viene assegnata l’organizzazione di una Coppa del Mondo, ci sono due principi sacri e fondamentali. Il primo è la sicurezza , che il paese deve garantire per l’evento. Il secondo è la concessione dei visti d’ingresso a tutti i funzionari FIFA. E non c’è nulla di più ufficiale di un arbitro. Se un paese rifiuta l’ingresso a un arbitro, è un problema serio e la Coppa del Mondo non dovrebbe tenersi in un paese del genere. La colpa è principalmente della FIFA: ha abbandonato questo principio, che il paese non ha rispettato. Non possiamo fermare il torneo, ma è scandaloso”.

Foto: X FIFA