Blanco alla Fiorentina per 15 milioni: non ci sono tracce

La Fiorentina ha ormai definito l’operazione Kean per l’attacco e adesso andrà alla ricerca di nuovi obiettivi soprattutto per il centrocampo. Ma non ci sono tracce rispetto a riportato poche ore fa dalla Spagna, ovvero di un’operazione in dirittura d’arrivo con l’Alaves per Antonio Blanco, centrocampista classe 2000 con il 50 per cento dei 15 milioni a favore del Real Madrid. Non ci sono tracce per il trasferimento di Blanco alla Fiorentina, non è una pista da seguire.

Foto: logo Fiorentina