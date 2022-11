Blanc sbotta: “Non volete il Mondiale in Qatar? Dovevate dirlo 12 anni fa”

Si moltiplicano di giorno in giorno le polemiche sul prossimo Mondiale in Qatar. Intervenuto sull’argomento, Laurent Blanc non le manda a dire: “Conosco bene il Qatar e penso che andrà tutto bene, le strutture saranno straordinarie. Per il resto bisognava lamentarsi 12 anni fa, nel 2010, quando fu scelto il Qatar. Ora si dice che non va bene. Dobbiamo giocare questa Coppa del Mondo o no? Una volta fatta la scelta su un candidato, bisogna parlare subito. Adesso è difficile mettere in discussione tutto. La Coppa del Mondo inizia tra 11 giorni, gli atleti devono prepararsi. Ci sarà un Mondiale e ci sarà un vincitore, magari proprio la nostra Nazionale”.

Foto: Maxifoot