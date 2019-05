Blanc: “Nessun contatto con Lione e Marsiglia. È probabile che alleni all’estero”

Laurent Blanc parla del suo futuro. Il tecnico transalpino è intervenuto ai microfoni de L’Equipe a margine di un evento di golf in Francia: “Alcune voci mi hanno fatto ridere, perché non sono vere. Il Lione e il Marsiglia non mi hanno mai contattato. Mi piacerebbe sentirmi dire la verità piuttosto che speculare. È così, e nonostante ciò, per me ci sono buone possibilità di trovare una panchina in estate. Ed è più probabile che sia all’estero”, ha chiuso Blanc.

Foto: maxifoot