Blanc: “Ero convinto che prima o poi il PSG avrebbe vinto la Champions”

17/06/2025 | 19:34:17

Intervistato da Le Parisien, Laurent Blanc è tornato a parlare della vittoria in Champions del PSG: “Non sapevo quando, ma ero convinto che il Paris alla fine ci sarebbe riuscito, grazie agli investimenti. E quel giorno è arrivato. Bene per il club, per i giocatori. Marquinhos è l’esempio perfetto di coerenza e lealtà. Sono felice che sia stato lui ad avere l’onore di alzare per primo il trofeo”.

Foto: X lione