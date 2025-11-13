Blanc: “Cherki è una perla rara, ci sono pochi giocatori come lui”

13/11/2025 | 14:00:21

Intervistato da L’Equipe, Laurent Blanc ha speso parole importanti per Ryan Cherki: “Non so da dove venga, se sia talento da strada o abilità innata, ma ne è pieno. Posso assicurarvi che non ci sono molti giocatori come lui. È una perla rara. Non ha limiti tecnici. I suoi limiti saranno più tattici e fisici. Fisicamente, ho avuto il piacere di rivederlo di recente; è cambiato, e in meglio. È nei campionati più importanti, il migliore in assoluto. Se si adatta tatticamente, avrà un enorme vantaggio. Il suo dono e il suo genio lo rendono un giocatore raro. Deve solo trovare un allenatore che si fidi di lui. E penso che lui l’abbia già trovato”.

foto: Instagram Manchester City