Bjelica: “La Dinamo voleva tagliare gli stipendi senza consultare la squadra, ora sogno un campionato più importante”

Nenad Bjelica, ha lasciato la Dinamo Zagabria pochi giorni fa, risolvendo il suo contratto per aiutare il club ad affrontare la crisi economica. A spiegare le motivazioni di tale gesto, lo stesso tecnico croato, intervistato da AS: “Abbiamo raggiunto un accordo per risolvere il contratto. Il club, senza consultare la squadra, aveva emesso un ultimatum per tagliare tagliare enormemente gli stipendi, e noi ci siamo rifiutati. Il tempo dirà chi ha ragione. Ho fatto del mio meglio, ho cercato di migliorare la squadra e i giocatori. Abbiamo fatto due stagioni storiche. Futuro? La mia intenzione è quella di allenare in alcuni dei campionati più importanti del mondo. Penso che dopo 13 anni di coaching e 470 partite, sia giunto il momento. Parlo spagnolo, italiano, tedesco, inglese e polacco, oltre al croato. Questo mi apre molte porte. Voglio mostrare il mio valore in una lega di alto livello, come l’Italia, la Germania o la Spagna. Dani Olmo? E’ forse il miglior giocatore che ho allenato. In due anni è cresciuto in modo impressionante. È un ragazzo meraviglioso e una persona splendida. Di recente ho trovato un giornale da marzo 2019 e c’è stata un’intervista in cui ho detto che ero sicuro di debuttare con la squadra assoluta. E quello è successo. Dani è un vincitore nato.”

Foto: profilo Twitte ufficiale Dinamo Zagabria