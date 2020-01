Bjelica annuncia Olmo al Lispia: “Aveva diverse opportunità, ha scelto il club tedesco”

Dani Olmo al Lipsia, una notizia ufficializzata (per il momento solo a parole) dall’allenatore della Dinamo Zagabria, Nenad Bjelica, in un’intervista rilasciata a 24sata.hr: “La Dinamo perde molto dalla sua partenza, è un calciatore che ha giocato ai massimi livelli per due stagioni e ha trascinato il club in Champions League. Ha dovuto decidere, aveva delle occasioni davvero buone. Ha optato per il Lipsia. Credo che mostrerà tutto ciò che ha mostrato alla Dinamo anche lì. Ha salutato la squadra, gli auguriamo tutto il meglio“.

Foto: dnevikba