Bjekovic (pres. Federcalcio serba): “La Juve è la squadra ideale per Vlahovic. Dusan è più completo di Haaland”

Nenad Bjekovic, presidente della Federcalcio della Serbia, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato di Vlahovic.

Queste le sue parole a Tuttosport: “Adesso è pronto per i massimi traguardi dopo i primi quattro mesi di rodaggio in una grande del calcio europeo, una squadra abbonata alla Champions League: la Juve è la squadra ideale per lui. Perfetta. E Duvan è un calciatore formidabile oltre che un ragazzo fantastico. Non per nulla venuto fuori dal vivaio del Partizan”.