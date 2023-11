Bittencourt: “Voglio riportare Thiago Silva al Fluminense l’anno prossimo”

Il Fluminense ha appena vinto la Copa Libertadores e per l’occasione vorrebbe farsi un importante regalo come quello di riportare in Brasile Thiago Silva, attualmente in scadenza con il Chelsea. Il presidente del club, Mário Bittencourt ha parlato di questa possibilità in un’intervista rilasciata a Charla Podcast su Youtube:

“Tutti sanno che ci ho provato un paio di volte e continuerò a provarci. Thiago Silva è un grande atleta, vogliamo davvero che venga qui l’anno prossimo. Dico ai tifosi che non mi interessa chi può venire a tifare per un altro club, immaginate qualcuno che ama il nostro club come Thiago. Voglio portare e farò di tutto per portare Thiago, ma sta a lui voler venire anche lui”.

foto: Instagram Thiago Silva