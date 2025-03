Bisseck: “Triplete? La possibilità c’è. Bastoni tra i migliori al mondo”

Yann Bisseck, difensore dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo il successo in rimonta contro il Monza.

Queste le sue parole: “Atteggiamento dei centrali stasera? Sappiamo che quando le squadre hanno un blocco basso i terzi nel nostro sistema sono molto importanti: dobbiamo fare tutto, Bastoni è uno dei migliori difensori del mondo. Ci sono tante cose che posso fare anche io, oggi le abbiamo fatte bene e sono felice”.

La cosa che ti rende più orgoglioso? “E’ una grande gioia per me giocare in questa squadra, tutti i compagni mi aiutano, ogni giorno, io devo sempre imparare ogni giorno e se lo faccio posso migliorare tanto e già adesso penso di essere molto importante”.

Quanto siete convinti di poter vincere tutto? “Siamo messi bene in tutte le competizioni, dobbiamo credere nel nostro lavoro, nel nostro allenatore, abbiamo giocatori forti, la possibilità di vincere tutto c’è, andiamo step by step”.

