Bisseck: “Stones? Giusto che aumenti la concorrenza per tenere alto il livello”

03/08/2026 | 11:52:32

Bisseck ha parlato a Gazzetta.it: Le critiche? Non mi interessano, se la gente vuole criticarmi va bene, fa parte dello sport. Io credo sempre in me stesso. Per me è stata una strada bella, continuo così. Nazionale? Se giochi all’Inter è normale voler giocare in Nazionale. Il mister ha deciso di prendere qualcun altro, per me va bene: sono pronto a lottare per avere spazio. Penso che se faccio le cose per bene ho una grande chance di essere convocato. Più facile trovare spazio con Klopp? Non è mai facile. Lui è un grande allenatore, io spero di essere nella sua idea, poi decide lui. Spero solo di essere nei suoi piani. Con Stones aumenta la concorrenza in difesa? È giusto, non si può mai riposare come calciatore. Se arriva un giocatore di questo livello è una cosa bella per tutta la squadra, anche per noi difensori. Dobbiamo alzare il livello, è così”.