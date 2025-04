Bisseck: “Stiamo facendo una buona stagione. Tante partite, siamo tutti importanti”

Yann Bisseck, difensore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Milan.

Queste le sue parole: “Leao? Sempre bello marcare un giocatore forte come lui, ma penso di aver fatto un bel lavoro. Sono abbastanza soddisfatto”.

Ci racconti il gol? “Io ero in mezzo a due, ho lasciato un po’ più di spazio ad Abraham che ha fatto una bella azione. Avrei potuto fare meglio, ma non è solo colpa mia”.

Tanti impegni, giocano tutti… “Noi sappiamo che dobbiamo essere pronti ogni momento. Ma per i giocatori è bello che ci siano tante partite. È duro fisicamente, ma non abbiamo altra scelta. Dobbiamo giocare e vincere, stiamo facendo una buona stagione”.

Cosa hai provato ad esordire in nazionale? “Molto bello per me, orgoglioso di esserci. Devo ancora migliorare”.

