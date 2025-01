Bisseck: “Siamo i più forti, vogliamo vincere tutto”

Il difensore dell’Inter Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la vittoria per 2-0 in semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta, partendo da ciò che hanno detto a Dumfries: “Non lo so, ma sono molto contento per lui che ha fatto 2 gol clamorosi. La cosa più importante è che la squadra ha vinto, dobbiamo fare la stessa cosa in finale”.

Poi ha proseguito: “Siamo campioni d’Italia, siamo la squadra da battere ma tutte le partite sono differenti. Dobbiamo essere ben preparati, mettiamo sempre la nostra prestazione in campo”.

Infine: “Sto facendo una buona stagione, devo ancora imparare tanto e posso migliorare ma in questa squadra è facile giocare. Siamo i più forti, vogliamo vincere tutte le competizioni in cui giochiamo”.

Foto: Twitter Inter