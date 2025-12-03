Bisseck: “Serata positiva. Peccato per il gol subito”

03/12/2025 | 23:43:46

Yann Bisseck, difensore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Venezia.

Queste le sue parole: “Il gol subito fa male ma nel complesso soprattutto con la palla abbiamo mostrato qualità”.

Le voci di mercato possiamo allontanarle? “Non sto pensando a questo e non guardo tanto il futuro. Quando uno non gioca è normale che si parli. Ho fiducia di me stesso ed è importante dimostrare tutto al mister. Sono felice di mostrare più spazio e il mio obiettivo e giocare ogni partita”.

Cosa ne pensi dei giovani che sono entrati? “Sono bravi e stanno facendo le cose bene. Sono contento per loro e spero che continuino così lavorando in allenamento”

Ti convocheresti per il Mondiale? “Sì. Se continuo a giocare penso che lui mi stia guardando e spero di essere convocato”.

Foto: sito Inter