Bisseck: “Se restare all’Inter per sempre sarà la migliore opzione per me, lo farò”

“Se in futuro la mia migliore opzione sarà quella di tornare in Germania, tornerò in Germania. Se si tratta della Spagna, si tratta della Spagna. E se resterò qui per sempre, resterò qui per sempre. Faccio ciò che è meglio per me e dove mi sento meglio. Ma in questo momento non è un problema. Ho appena prolungato il mio contratto e sono incredibilmente felice all’Inter”. Lo ha detto il difensore tedesco dell’Inter, Yann Aurel Bisseck, durante un’intervista con Sky Deutschland. Bisseck racconta delle emozioni di giocare a San Siro: “Mi fa sempre venire la pelle d’oca giocare in questo stadio. Non ho mai giocato in uno stadio migliore in vita mia. Non c’è niente di meglio quando i tifosi cantano il tuo nome. I nostri tifosi sono fantastici. La gente è davvero entusiasta. Non solo il giorno della partita. Spesso mi riconoscono per strada. La gente è molto rispettosa”.

Nel prossimo futuro, il difensore spera in una chiamata del ct della nazionale tedesca, Julian Nagelsmann, che lo ha già contattato nei mesi scorsi. “Il fatto che mi abbia contattato mi ha fatto molto piacere e l’ho considerato un grande segno di rispetto. Spero di essere ancora nel mirino. Ora sono infortunato, ma sono sicuro che avrò i miei minuti a febbraio e all’inizio di marzo. Poi dipenderà da me. Devo dimostrare quello che so fare e sperare che l’allenatore della nazionale se ne accorga. E poi, naturalmente, spero in una convocazione”.

sito inter