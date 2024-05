Bisseck: “Scudetto vinto con il Milan contretto a guardare. Uno spettacolo”

Yann Bisseck, difensore dell‘Inter, ha parlato a Geissblog, tornando sullo scudetto conquistato con i nerazzurri.

Queste le sue parole: “Sin da quando sono arrivato qui è stato come vivere un sogno. È stato bellissimo sfilare in città dopo il titolo, il supporto dei tifosi è stato una cosa enorme per me, soprattutto quando come me arrivi da un club più piccolo”.

Due parole sul derby Scudetto contro il Milan: “Era davvero troppo bello per essere vero, è la partita delle partite per noi e per i tifosi. Batterli e costringerli a guardare mentre noi festeggiavamo è stato come vivere una fiaba, ho ancora i brividi a pensarci”.

Infine un bilancio sul suo primo anno all’Inter: “Quando arrivi da un club più piccolo devi avere molta cautela. Ho giocato più di quanto mi sarei aspettato, sono stato fortunato ad avere possibilità di giocate a dicembre e sono felice di essermi fatto conoscere. Non pensavo che avrei avuto tanto spazioso, ovviamente un giocatore vuole giocare sempre. Non posso lamentarmi, anche se ovviamente avrei voluto giocare di più”.

Foto: sito Inter