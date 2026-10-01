Bisseck: “Rinnovo? A Milano mi sento a casa. Vogliamo vincere la Champions”

01/10/2026 | 17:49:12

Bisseck ha parlato al Festival dello sport del momento dell’Inter: “Siamo i più forti in Italia, ma è sempre facile parlare: dobbiamo dimostrare in campo di essere i più forti. Lo posso dire, vogliamo vincere la Champions, ci siamo stati vicini due volte. Una volta, dai. Sappiamo che siamo forti e che possiamo andare in fondo a questa competizione. Spero che avremo un’altra chance. A Milano puoi solo essere contento e felice. A Milano puoi vivere bene, mangiare bene, divertirti fuori dal campo. Per me non c’è un secondo pensiero, volevo prolungare il mio contratto, mi hanno dato fiducia, sono orgoglioso di questo. Ora c’è tanto lavoro da fare. E’ molto semplice sentirsi a casa qua. Tutta la gente mi ha accolto a braccia aperte. Dirigenti, compagni, ma anche la città”.

Foto: Instagram Bisseck