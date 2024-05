Bisseck: “Prima dell’Inter ero vicino all’Eintracht. Posso arrivare a valere 30-40 milioni”

Il difensore dell’Inter Yann Bisseck ha parlato al portale Transfermarkt tornando sul suo trasferimento in nerazzurro e spiegando le sensazioni dopo il primo anno alla Pinetina: “Ero pronto per andare in Bundesliga. Sarebbe stato un passaggio logico dopo aver fatto una buona stagione in Danimarca. La Germania è vicina, ha senso trasferirsi lì se sei uno dei migliori della Superligaen. Mi ero convinto di ritornare a casa, se ne parlava da tempo, anche dall’inverno prima. La mia famiglia era già entrata nell’ottica che andassi all’Eintracht Francoforte, con cui mio padre aveva avuto buoni colloqui con i responsabili del club. La voce sull’Inter mi è arrivata in ritardo, ma le cose stavano procedendo meglio del previsto. Mi hanno dato belle sensazioni e, rispetto ad altri club, erano disposti a pagare all’Aarhus quanto richiesto, senza cercare di negoziare. Non è stata una decisione facile ma ho semplicemente ascoltato il mio cuore”.

Infine, sulla valutazione da raggiungere: “Non sono cose sulle quali mi soffermo ma se gioco con maggiore continuità e mostro quello che si aspettano da me potrei salire fino a 30-40 milioni di euro. Credo sia realistico”.

Foto: Twitter Inter